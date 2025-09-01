Kerem Aktürkoğlu, resmen Fenerbahçe'de

Sarı lacivertli taraftarlara müjde...

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası transferde hareketli günler geçiren sarı lacivertli ekipte transferler ardı ardına açıklanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İMZAYI ATTI

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun kalıcı transferi için Portekiz’in Benfica kulübü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

"SÖZLEŞMELİ OLDUĞUM KULÜP İÇİN YÜZDE 100'ÜMÜ VERİRİM"

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Kerem, şunları kaydetti:

Ben niye, ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum’ dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar %100’ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica’dayken de böyleydi. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve Başkanımıza ‘Oynayacağım’ dedim. Bana Başkanımız, ‘Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.’ dedi.

"BAŞKANIMIZI 'BİZ SENİ İSTİYORUZ VE ALACAĞIZ' DEDİ"

Sayın Hakan Safi de bana, ‘Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz.’ dedi. Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica’nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur.



Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Ve Başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, ‘Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın.’ dediler.

"HAK ETTİĞİ ŞAMPİYONLUKTA EN BÜYÜK KATKI VERENLERDEN OLACAĞIM"