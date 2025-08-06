Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum: Benfica'nın kararsızlığı sürüyor

Fenerbahçe'de bir yandan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hesapları yapılırken diğer yandan da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Transferde ise en önemli gündemlerden biri Kerem Aktürkoğlu...

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştirmesi için Portekiz'e giden yönetici Hakan Safi, özel jetle birlikte İstanbul'a döndü.

BENFICA KARARSIZ

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica yöneticileri ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylemesine rağmen, Portekiz ekibi henüz net bir karar vermedi ve sarı-lacivertlilerden süre talep edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Nice'i geçmeleri halinde Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin galibiyle karşılacak Benfica, gruplara kalmak istediği için transfer yapmadan Kerem Aktürkoğlu'nu bırakmaya sıcak bakmadı.

TRANSFER YAPMADAN AYRILMASINA SICAK BAKILMIYOR

Ayrıca başkanlık seçimi yaşayacak Benfica'da mevcut başkan Rui Costa, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamaları halinde gelecek tepkileri düşündüğü için henüz Kerem Aktürkoğlu'nun gidişine onay vermedi.

Öte yandan Fenerbahçeli yetkililer, İstanbul'a dönmesine rağmen Jose Mourinho'nun "Mutlaka alınsın" raporu verdiği Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için görüşmelere devam edecek.