Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray'a veda sinyali Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, şampiyon kutlamalarında yaptığı açıklamalarla adeta veda sinyali verdi. Aktürkoğlu'nun sahneye gelirken seçtiği Dönence şarkısı ise dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Süper Lig’de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Sarı-kırmızılı ekibin oyuncuları stada kendi seçtikleri şarkılarla giriş yaptılar.

Seçtiği şarkı ayrılık sinyali olarak görüldü

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu da stada Barış Manço'dan Dönence şarkısıyla girdi.

Aktürkoğlu'nun şarkı seçimi taraftar tarafından veda sinyali olarak algılandı.

Dönence'nin sözleri şu şekilde:

"Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız

Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor

Biliyorum

Dönence

Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız

Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor

Görüyorum

Dönence

Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes

Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor

Duyuyorum, görüyorum, biliyorum"

"Burada olursam her zaman elimden geleni yaparım"

Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamalarında kısa bir açıklama da yaptı.

Tivibu Spor'a'a konuşan Kerem, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" ifadelerini kullandı.