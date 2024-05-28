Süper Lig’de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Sarı-kırmızılı ekibin oyuncuları stada kendi seçtikleri şarkılarla giriş yaptılar.
Seçtiği şarkı ayrılık sinyali olarak görüldü
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu da stada Barış Manço'dan Dönence şarkısıyla girdi.
Aktürkoğlu'nun şarkı seçimi taraftar tarafından veda sinyali olarak algılandı.
Dönence'nin sözleri şu şekilde:
"Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız
Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor
Biliyorum
Dönence
Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız
Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor
Görüyorum
Dönence
Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes
Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor
Duyuyorum, görüyorum, biliyorum"
"Burada olursam her zaman elimden geleni yaparım"
Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamalarında kısa bir açıklama da yaptı.
Tivibu Spor'a'a konuşan Kerem, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar." dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" ifadelerini kullandı.
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