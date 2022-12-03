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    Kerem Şen, takımdan ayrılmak istiyor

    Trabzonspor'un Bursaspor'dan transfer ettiği Kerem Şen oynayacağı bir takıma gitmek istiyor.
    • 03.12.2022 - 13:37
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    Kerem Şen, takımdan ayrılmak istiyor

    Trabzonspor'un Bursaspor'dan transfer ettiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen, oynayacağı bir takıma gitmek istiyor.

    Mevkisinde daha kariyerli rakipleri bulunması nedeniyle kulübeden çıkamayan genç orta saha devre arasında kiralık olarak forma şansı bulacağı bir takıma gitme isteğini teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetime iletti.

    Kerem Şen'e Anadolu'dan büyük ilgi var

    Trabzonspor'a transfer olduğu 26 Ocak 2022'den bu yana hiç süre alamayan Kerem Şen'e özellikle Anadolu kulüplerinden büyük ilgi olduğu öğrenildi.

    Kerem Şen, takımdan ayrılmak istiyor #1


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