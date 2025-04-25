Kim Min-Jae transferinde Fenerbahçe'ye dev rakipler

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Juventus, savunma hattını güçlendirmek adına yaz transfer döneminde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Torino ekibinin hedefinde sürpriz bir isim öne çıktı: Kim Min-jae.

Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin, yeniden Serie A'ya dönebileceği konuşuluyor.

Napoli'nin 2022-23 sezonundaki şampiyonluğunda kilit rol oynayan Kim Min-jae, o dönem sportif direktörlük görevinde bulunan Cristiano Giuntoli tarafından transfer edilmişti.

KİM MİN-JAE'Yİ NAPOLİ'YE GETİRMİŞTİ: SIRADAKİ HEDEFİ JUVE

Şimdi Juventus'un başında olan Giuntoli, eski yıldızını yeniden Serie A'ya kazandırma düşüncesinde.

Bayern Münih'te bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve sakatlıklarla boğuşan Kim'in satış listesine konulabileceği konuşuluyor.

Alman devinin Kim Min-Jae'nin bonservisi için belirlediği miktarın 50 milyon euro olduğu biliniyor.

CHELSEA, NEWCASTLE VE SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİNİN DE İLGİSİ VAR

Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi olsa da, oyuncunun Serie A'ya dönüş fikrine sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Juventus'un savunmada liderlik yapabilecek, güçlü ve tecrübeli bir isme ihtiyacı olduğu ve Min-Jae'nin de bu profile uyduğu belirtildi.

ADI FENERBAHÇE'YLE ANILIYORDU

Öte yandan Kim Min-Jae'nin adı eski takımı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Ancak 50 milyon Euro'luk ücret, Kim'in Fenerbahçe'ye dönüşünü bir hayal olmaktan öteye taşımaz hale getirdi.

Son olarak 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Premier Lig devlerinden Chelsea ile Newcastle United da yer alıyor.