Kocaelispor ailelere ve öğrencilere kombinelerde yüzde 41 indirim yaptı

İHA

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Kocaelispor’da kombine satışları sürüyor. Taraftarın pahalı bulduğu kombine bilet satışları, 1 Haziran'dan itibaren ailelere ve öğrencilere indirimli fiyatla satışa çıkacak.

Öğrenciler ve en çok 5 çocuğa kadar olmak üzere ebeveynler yüzde 41 indirimli kombine bilet alacak.

Aile ve öğrenciler, kombine bilet alım işlemlerini KS Store Bilet Satış noktasından yapacak.

"YÜZDE 41 İNDİRİMLİ OLARAK KOMBİNE ALMA HAKKINA SAHİP OLACAKLARDIR"

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: