Kocaelispor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. VAR hakemi ise Ali Şansalan oldu.

Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİGDEKİ DURUMLARI

Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi.

Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

