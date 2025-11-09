Abone ol: Google News

Kocaelispor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 15:56
  • Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak.
  • Mücadele, saat 17.00'de Kocaeli Stadı'nda başlayacak ve BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray, ligde lider konumdayken, Kocaelispor 11 puanla maça çıkacak.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. VAR hakemi ise Ali Şansalan oldu.

Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİGDEKİ DURUMLARI

Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi.

Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

İLK 11'LER

