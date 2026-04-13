Kocaelispor, Galatasaray'a yine ters geldi!

Kocaelispor, bu sezon sarı-kırmızılıların kabusu oldu. Güçlü rakibine iki lig maçında da kaybetmeyen Körfez ekibi, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray'ın bu sezon ligde yenemediği 3. takım oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti.
YİNE KOCAELİSPOR, YİNE PUAN KAYBI
Süper Lig'e 16 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılara ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sahasında ise üstünlüğünü koruyamadı ve 1-1 berabere kaldı.
Körfez ekibi, böylece Cimbom'a bu sezon toplamda 5 puan kaybettirdi.
SAHASINDA 4 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ
Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de iç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK mücadelesinde yaşayan "Cimbom" sonrasında sırasıyla Kayserispor'u 4-0, Eyüpspor'u 5-1, Alanyaspor'u 3-1, Başakşehir'i ise 3-0 mağlup etti.
BU SEZONKİ 5. BERABERLİK
Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Süper Lig’de 5. beraberliğini aldı.
Aslan daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı.