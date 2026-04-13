Kocaelispor, Galatasaray'a yine ters geldi!

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Ligde lider durumda bulunan Galatasaray'ın bu sezonki kabusu Kocaelispor oldu. Cimbom, Kocaelispor ile yaptığı 2 maçtan sadece 1 puan çıkartabildi.

YİNE KOCAELİSPOR, YİNE PUAN KAYBI

Süper Lig'e 16 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılara ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sahasında ise üstünlüğünü koruyamadı ve 1-1 berabere kaldı.

Körfez ekibi, böylece Cimbom'a bu sezon toplamda 5 puan kaybettirdi.

Kocaelispor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray'ın bu sezon ligde yenemediği 3. takım oldu.

SAHASINDA 4 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de iç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK mücadelesinde yaşayan "Cimbom" sonrasında sırasıyla Kayserispor'u 4-0, Eyüpspor'u 5-1, Alanyaspor'u 3-1, Başakşehir'i ise 3-0 mağlup etti.

Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, iç sahadaki kazanma serisini sürdüremedi.

BU SEZONKİ 5. BERABERLİK

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Süper Lig’de 5. beraberliğini aldı.

Aslan daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı.