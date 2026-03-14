Kocaelispor: Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz

Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor’u konuk eden Kocaelispor, 2-1 mağlup oldu.

Maçın uzatma dakikalarında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına, yardımcı antrenör Volkan Kazak katıldı.

"HAKEMİN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Oyunu değerlendiren ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kazak, "Oyunla ilgili çok söyleyecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Penaltı pozisyonunu bize açıklamaları lazım. Ya biz anlamıyoruz ya her hafta standart değişiyor. İki maç üst üste iç saha maçımıza bu hakem verildi. Oyunculara sürekli parmağını kaldırarak tehditvari davranması bize tuhaf geldi. İçeride Metin Ağabey'i (Metin Özkan) Konyalı oyuncu darbetti. Oyuncuya sarı kart gösterdiler, Metin Ağabey'i ihraç ettiler." dedi.