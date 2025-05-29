Kocaelispor, Selçuk İnan'la anlaştı

Haber Merkezi

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da teknik direktör netleşti.

Yerli ve yabancı birkaç teknik adam ile görüşen yeşil-siyahlılar, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK'dan ayrılan İnan ile sözleşme detayları pazartesi günü görüşülecek.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz ile teknik direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Teknik direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere pazartesi günü şehrimize gelecektir.

BU SEZON NE YAPTI?

2024-2025 sezonunda Gaziantep FK ile 38 maça çıkan 40 yaşındaki teknik adam, 1.34 puan ortalaması yakaladı.