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İHA

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük-Boluspor maçının 1-0 sona ermesinin ardından Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesi kesinleşti.

Maçın bitiş düdüğü ile Kocaelisporlu taraftarlar sokaklara döküldü.

Ellerinde bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, meşaleler yaktı.

Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yayınladığı mesajda, şunları dedi:

1. Lig'de 2024-2025 sezonunu bitime 4 hafta kala garantileyerek Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren Kocaelispor'u tebrik ediyor, başta Başkan Recep Durul olmak üzere yönetim kurulu, teknik ekip ile futbolcu kardeşlerimize, taraftarlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"HEPİNİZİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise alana cep telefonu ile bağlanarak taraftarlara seslendi. Büyükakın, şu şekilde konuştu: