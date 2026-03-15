Kocaelispor taraftarları, TFF'nin önüne siyah çelenk bıraktı

Süper Lig’de son haftalarda yaşanan hakem kararlarına ve maç planlamalarına tepki gösteren Kocaelispor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezi önünde toplandı.

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği üyeleri, protesto etmek amacıyla TFF binası önüne siyah çelenk bıraktı.

"TFF'NİN KOCAELİSPOR TARAFTARIYLA DERDİ NEDİR?"

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği üyeleri adına konuşan Enver Güler, özellikle maçlarda verilen hatalı hakem kararlarına tepki göstererek, sözlerine şöyle devam etti:

Sezon başından beri hem takımımızla hem de taraftarlarımızla lige damga vurduk. Yıllardır özlenen tribünleri ve özlenen mücadeleyi yeniden ortaya koyduk. Ancak verdiğimiz emeğin ve mücadelenin karşılığı kirli bir düzende veriliyor. Sahada hakemlerle, masada kirli hesaplarla emeğimiz çalınmaya devam ediyor. Dün oynanan Kocaelispor - Konyaspor maçında yaşanan Cihan Aydın vakası artık sabrımızın son noktasıdır. Bu kişi daha önce de iç sahada oynadığımız Beşiktaş maçında son dakika verilmeyen penaltı pozisyonuyla Kocaelispor camiasının hafızasına kazınmıştır. Bu yaşananlar tesadüf değildir, sistemli bir operasyonun parçasıdır. Hiç kimse Kocaelispor taraftarının sabrını sınamasın. Sezon başından bu yana hafta içi oynadığımız iç saha ve deplasman maçlarının sayısı 9'dur. Taraftar ortalamamız ortadayken maçların sürekli hafta içine ya da alakasız saatlere verilmesi artık tesadüfle açıklanamaz. TFF'nin Kocaelispor taraftarıyla derdi nedir? Tribünleri dolduran ve bu camiaya renk katan taraftarlardan neden bu kadar rahatsızsınız? Bilinmelidir ki armasını satmayan ve tarihini kirletmeyen bu camia ne bahis kokan kararlar veren hakemlere, ne Riva'daki kravatlılara ne de bu kirli düzene boyun eğmez. Bugün bırakılan bu çelenk sadece Kocaelispor için değil; yıllardır bu düzen tarafından ezilmeye çalışılan bütün Anadolu kulüpleri adına bırakılmıştır. Cihan Aydın ve onun zihniyetindeki bütün hakemlere açık ve net son uyarımızdır; bu şehir ne gördüğünü ne de yaşadığını unutmaz. Protesto hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve bu düzenle sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Kocaelispor yalnız değildir, bu düzen değişecek.

"CİHAN AYDIN BİR DAHA BİZİM ŞEHRİMİZE GİREMEZ"

Kocaelispor taraftarları adına mücadelelerin süreceğinin altını çizen Güler, "Beşiktaş maçı, Fenerbahçe maçı, deplasmandaki Konyaspor ve Başakşehir maçı, içeride de Kayserispor maçı; bunlar artık hata olmaktan çıktı. Cihan Aydın bir daha bizim şehrimize giremez. Eğer bir daha gelirse biz 90 dakika maçı bırakır ve o hakemin o sahaya çıkmaması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bu düzeni değiştireceğiz. Aylardır 'Biz bu takım için kavga edeceğiz' dedik, herkes fiziki kavga edeceğimizi düşünüyor ama gerekirse fiziki gerekirse resmi makamlarla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kavgamız başladı; şehrimizi ne kadar savunuyorsak Kocaelispor kulübümüzü de o kadar savunacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından uzun süre 'Hodri meydan' sloganları atan taraftarlar tepkilerini dile getirdi.