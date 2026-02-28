Kocaelispor'dan penaltı tepkisi! Canımız yanıyor

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci, son dakikada bekledikleri penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

"CANIMIZ YANIYOR!"

İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı olmadığını söyleyen Değirmenci, "Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok. Tek olay sahada mücadele etmek ama bunlar olunca canımız yanıyor. Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor camiasını sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.

"ORTADA GEÇEN BİR MAÇTI"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gökhan Değirmenci, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Gökhan Değirmenci, taraftarlarının önünde kazanmak istediklerini belirterek, "Dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. İki tarafın da mücadele gücünün yüksek olduğu bir müsabaka oldu. Ortada geçen bir maçtı. Kornerden yediğimiz golle 1-0 mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Penaltı bekledikleri birkaç pozisyonun olduğunu hatırlatan 36 yaşındaki kaleci, "Bir tanesi penaltı gibi gözüküyor. Ben de içeride izledim, maalesef verilmedi. Mücadele edebileceğimiz yer sahanın içerisi, biz orada kalacağız, mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ"

Gökhan Değirmenci, Kocaelispor camiasını sezon sonunda güzel bir yerde bulundurmak istediklerini dile getirerek, "90 dakika boyunca taraftarımıza bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Onlara 3 puan armağan etmek isterdik ama başaramadık maalesef. Önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

KOCAELİSPOR'UN PENALTI İTİRAZI

90+5. dakikadaki pozisyonda ise Kocaelisporlu futbolcular, Emmanuel Agbadou'nun topu elle kestiği yönünde itiraz etti.

Cihan Aydın, VAR hakemi Bülent Birincioğlu'ndan penaltı olmadığı onayını aldıktan sonra müsabakayı bitirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)