Kocaelispor'dan sponsor desteğine ilişkin bilgilendirme

Kocaelispor, kulübe sponsor olan firmalar hakkında son günlerde kamuoyunda tartışmalar oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, destek veren firmalar hakkında oluşturulmak istenen suni gündemlerin şaşkınlık ve üzüntüyle takip edildiği kaydedildi.

"TÜRK FUTBOLUNDA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR MARKA DEĞERİNE ULAŞMIŞ DURUMDADIR"

Kocaelispor'un ulaştığı noktada sponsorların güveninin, camianın fedakarlığının ve taraftarın aidiyetinin önemli rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bugün Kocaelispor, neredeyse tüm reklam alanlarını satarak, 21 bin 319 kombine ile rekor bir satış başarısı yakalayarak, yeni yapılan localar da dahil olmak üzere tek bir boş loca bırakmayarak Türk futbolunda örnek gösterilen bir marka değerine ulaşmış durumdadır." ifadesi kullanıldı.

"SOSYAL, EKONOMİK VE DUYGUSAL ÇEKİM GÜCÜNÜN SOMUT NETİCESİDİR"

Açıklamada, kulübün ekonomik ve sosyal çekim gücüne vurgu yapılarak, şu görüşlere yer verildi: