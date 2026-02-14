Kocaelispor'un deplasman performansı belirleyici oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de deplasman maçlarında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle dalgalı performans sergileyen Kocaelispor, son deplasman galibiyetiyle çıkış yakalayarak tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.

Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon elde ettiği 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 27 puanla 9. sırada bulunuyor.

SEZONA İSTEDİKLERİ GİBİ BAŞLAYAMADILAR

Sezona istediği gibi başlayamayan Körfez temsilcisi, ilk 7 haftada yalnızca 2 puan toplayarak kötü grafik sergiledi.

Sonraki süreçte toparlanma sinyali veren Kocaelispor, inişli çıkışlı performansıyla orta sıralarda yer aldı.

Ligin 8'inci, 9'uncu ve 10'uncu haftalarında Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan yeşil-siyahlılar, sonraki dönemde benzer seri oluşturamadı.

RAKİP GAZİANTEP FK

Kocaeli temsilcisi, yarın 14.30'da Kocaeli Stadı'nda karşılaşacağı Gaziantep FK mücadelesinde hem hedeflediği istikrarlı grafiği sürdürebilmeyi hem de sahadan galibiyetle ayrılarak 28 puanla 8. sırada bulunan Gaziantep temsilcisinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

İSTİKRARI DEPLASMAN BOZUYOR

Kocaelispor'un istikrarlı sonuçlar alamamasında deplasman performansı belirleyici oldu.

Bu sezon dış sahada yalnızca Konyaspor ve Kayserispor'u mağlup eden Kocaelispor, deplasmanda oynadığı 10 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı ve 9 puan toplayabildi.

Kocaeli ekibinde iç sahada ise tam tersi tablo göze çarpıyor.

Kocaelispor, sahasında oynadığı 11 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan topladı.

Teknik direktör Selçuk İnan, daha önce görev yaptığı Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da da benzer deplasman performansı sergiledi.

İnan, Kasımpaşa ile ligde çıktığı 5 deplasman maçında puan alamazken, Gaziantep FK ile 21 deplasman karşılaşmasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.