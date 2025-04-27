Konyaspor, Adana Demirspor karşısında hata yapmadı

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Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ile Mustafa Alper Avcı'nın çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım Konyaspor oldu.

Yeşil-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

ADANA DEMİRSPOR, ÖNE GEÇTİ

Mücadelede ilk golü, Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı, 45+3. dakikada frikikten kaydetti.

KONYASPOR, GERİ DÖNDÜ

İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Konyaspor'da Riechedly Bazoer, 69 ve 78. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi.

Dakikalar 90+4'ü gösterirken ise Adana Demirspor'dan Abdulsamet Burak, kendi kalesine bir gol gönderdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanın sahibi Konyaspor oldu.

KONYASPOR, ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Konyaspor, 43 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında yer aldı.