Konyaspor tribünlerinden Galatasaray'a gönderme

Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın bitiminin ardından Hande Yener'in ''Kırmızı'' şarkısını çaldı. ''Sana kırmızı çok yakışıyor'' sözleriyle eğlenen taraftarların renkli anları sosyal medyada hızla yayıldı.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Mücadelenin 75. dakikasında Konyaspor'da Adil Demirbağ, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Blaz Kramer, Konyaspor adına farkı 2'ye yükseltti.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Konyaspor oldu.
"SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR"
Maçın bitim düdüğünün hemen ardından stadyumda çalan şarkı ise sosyal medyada hızla gündem oldu.
Konyaspor, maç sonunda Hande Yener'in seslendirdiği "Kırmızı" şarkısındaki nakarat kısmı olan "Sana kırmızı çok yakışıyor" sözlerini taraftarlarına sundu.
Bu şarkı eşliğinde eğlenen Konyasporlu taraftarların renkli halleri sosyal medyada hızla yayılırken, rakip takım taraftarlar arasında büyük beğeniyle karşılandı.