Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, 2. Başkan Celalettin Hakan Katırcı ve Başkan Vekili Lütfi Can Başaran, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında ziyaret etti.

BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Gerçekleştirilen görüşmede Türk futbolunun geleceği, kulüpler arası iş birliği ve sürdürülebilir başarı gibi önemli başlıklar masaya yatırıldı.

Bu süreçte, Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında geçmiş dönemlerden kaynaklanan borç, karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde yapılandırıldı.

"ANLAYIŞ VE DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: