Konyaspor'un golü sonrası Sadettin Saran'ın üzüntüsü

Konyaspor'un 120+2. dakikada attığı penaltı golü sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın üzüntüsü böyle görüntülendi.
Fenerbahçe, Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası'nda da yara aldı...
Sarı-lacivertliler, dün akşam Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor'un konuğu oldu.
Mücadelede dakikalar 12'0'yi gösterirken Konyaspor, VAR uyarısının ardından penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Marko Jevtovic, 120+2. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
UZATMALARDA GELEN GOL ÜZÜNTÜYE BOĞDU
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti.
Konyaspor'un bulduğu gol anında ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın üzüntüsü dikkat çekti.
İşte Başkan Saran'ın o anlarda tribünde bulunan taraftar kamerasına yansıyan görüntüsü...
