Kosova'da A Milli Futbol Takımı'nın kaldığı otelin yakınında havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin yakınında dün gece havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde A Milli Takım, Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak.
İki ülke için de büyük öneme sahip karşılaşma öncesi istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
OTELİN ÖNÜNDE HAVAİ FİŞEKLİ PROVOKASYON
Karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin yakınında dün gece, geç saatlerde havai fişekler atıldı.
Tepki çeken hareket sonrası Kosova polisi harekete geçti.
KOSOVA POLİSİ AFFETMEDİ
Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otelin yakınında havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
2 KİŞİ YAKALANDI
Pllana, "genel tehlike yaratma" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.