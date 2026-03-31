Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Filistin heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bir yandan İran'da devam eden savaş konusunda bölgede gerilimi azaltmak için çalışan Cumhurbaşkanı, Filistin ve Gazze konusunda da çalışmalarına ara vermiyor.

Bu kapsamda Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKAN YARDIMCISINI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

FİDAN VE KALIN DA GÖRÜŞMEDE YER ALDI

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Öte yandan İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda kabule dair fotoğraf kareleri paylaşıldı.

GAZZE'DE BARIŞ SÜRECİ

Mısır'da Türkiye'nin katılımı ile gerçekleştirilen törenle Gazze için bir barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında uygulanacak planın ikinci aşamasına geçilirken İsrail, saldırılarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN GAZZE'DEKİ ROLÜ

Öte yandan ateşkesin ikinci aşamasını hayata geçirecek Gazze Barış Kurulu ve Yürütme Kurulu'nun üyeleri belli olmuştu.

Gazze'nin geçici yönetimi ve yeniden inşasından sorumlu Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin çalışmalarını denetleyen kurulda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.