Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı Dünya Kupası'na taşıdı

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya geldi.

Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçti.

Kosova'nın ev sahipliğinde oynanan kritik müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Türkiye oldu.

MİLLİLERİ, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA TAŞIDI

2002'nin ardından 24 yıl sonra Dünya Kupası'na giden A Milli Futbol Takımı'nda en büyük pay sahiplerinden biri de Vincenzo Montella oldu.

21 Eylül 2023 tarihinde A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen 51 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, ay-yıldızlıları yıllar sonra bir kez daha dünya futbolunun zirvesine taşıdı.

2002'DE DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ OLMUŞTUK

Son olarak Güney Kore ve Japonya'nın 2002 yılında ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, turnuvada başarılı performans ortaya koydu.

Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu grubu 2. sırada bitiren milliler, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eleyerek yarı final bileti aldı.

Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 3.'lük mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek organizasyonu 3. sırada tamamladı.

MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 24'ü resmi, 7'si de özel olmak üzere 31 maçta görev aldı.

Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 18 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.