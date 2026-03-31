Kosova'da Türk taraftarlara duygulandıran jest: Siz hesabı 1999'da ödediniz!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde bu akşam oynanacak Kosova-Türkiye mücadelesi öncesi Priştine'de heyecan artıyor.

Başkent Priştine'de bulunan Qendra Meydanı'nda toplanan Türk ve Kosovalı taraftarlar, forma ve atkılarıyla maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor başta olmak üzere birçok takımın formasıyla A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde toplanan Türk taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.

KOSOVA'DA ANLAMLI PANKART: SİZ HESABI 1999'DA ÖDEDİNİZ

Kosovalı bir işletmeci ise açtığı pankartla Türk taraftarların ücretsiz çay ve kahve alabileceğini duyurdu.

Kafe sahibi işletmecinin hazırladığı pankartın üzerinde, "Bugün rakibiz ama her zaman dostuz. Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Afişte yer alan "1999’da siz ödediniz" ifadesi, Türkiye’nin Kosova’ya verdiği desteğe atıf olarak asıldı.

Bilindiği üzere 1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hal böyle olunca Türkiye, krizin başlangıcından itibaren hem diplomatik hem de askeri açıdan kilit bir rol üstlendi.

ASKERİ, DİPLOMATİK, İNSANİ...

Türkiye, yerlerinden edilen on binlerce Kosovalı mülteciye kapılarını açtı ve bölgede sahra hastaneleri kurarak insani yardımların öncüsü oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 4 Temmuz 1999’da NATO’nun Barış Gücü kapsamında Kosova’ya konuşlandı ve aradan geçen 25 yılda ülkede güvenliğin sağlanmasına katkı sundu.

ARADAN GEÇEN 25 YILDA DESTEĞİMİZ HEP SÜRDÜ

Türk askerleri bu süreçte yalnızca güvenlik alanında değil; sağlık, eğitim, kültür ve altyapı gibi pek çok alanda da tüm topluluklara destek vererek Kosova halkı ile güçlü bir bağ kurdu.

Priştine’deki bu kafe mesajı da, bu tarihsel dayanışmanın halk nezdindeki karşılığını gözler önüne serdi.