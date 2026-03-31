Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye 5G'ye geçti

Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak 5G teknolojisine geçiş yapılıyor.

Türkiye'nin teknolojik altyapısını tamamen yenileyecek beşinci nesil mobil haberleşme dönemi için geri sayım sona erdi.

Yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, yarından itibaren tüm Türkiye genelinde 5G ağını kademeli olarak devreye alacak.

Başlangıçta 81 il merkezinde eş zamanlı başlayacak bu hizmetin, iki yıl içinde ülkenin her bir noktasına ulaşması hedefleniyor.

5G TÖRENLE DUYURULDU

Türkiye'nin 5G teknolojisine geçişi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 5G İle İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'nde resmen duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuştuğu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

5G'Yİ TEST ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından farklı illere bağlanarak 5G teknolojisini test etti.

Çanakkale, Mardin, İstanbul, Bitlis, Rize, Artvin ve Hatay illerine 5G ile bağlanan Erdoğan; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İstanbul Valisi Davut Gül, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile görüşme gerçekleştirdi.

FARKLI ALANLARDA İHTİYACA ÖZEL HİZMETLER SAĞLANACAK

Türkiye'nin tanıklık ettiği bu tarihi günde, 5G'nin vatandaşa sağlayacağı kolaylık ve ülke teknolojisine getireceği yenilikleri aktaran Erdoğan, farklı alanlarda ihtiyaca özel hizmetler verilebileceğini kaydetti.

Ülkemizin 23 yılda teknolojideki gelişimine değinen Erdoğan, "Kendi yazılımlarımızla, kendi mühendislerimizle kutup yıldızı gibi parlıyoruz." dedi.

"5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak." sözleriyle 5G teknolojisinin, üretim, lojistik ve teknolojide sağlayacağı kolaylıklara değinen Erdoğan, "5G ile birlikte iletişimin sadece hızlanmakla kalmayıp şekil değiştirdiği bir kapıyı aralıyoruz." dedi.

"5G GENİŞ BİR ALANDA YENİ BİR SAYFA AÇACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları şunlar:

5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Dijital bağımsızlığımızı daha da yükseltecek, ülkemizin önünde iletişimin yanında ekonomiden eğitime geniş bir alanda yepyeni bir sayfa açacak 5G teknolojisinin hayırlı olmasını diliyorum.



Dünyada söz, etki ve itibar sahibi olmak istiyorsanız siber güvenlik tedbirlerini ve teknolojilerinizi geliştirmek zorundasınız.



Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir.

"SİBER GÜVENLİK, MİLLİ EGEMENLİK MESELESİDİR"

Veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık ve dijital egemenlik birbirini tamamlayıcısıdır.



Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde siber vatanınızı, verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zaafiyet var demektir.



5G'nin veri merkezleri, yapay zeka kapasiteleri ile birlikte düşünüldüğünde milli egemenlik meselesi olduğu açıktır.



Ülkemizi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkarttık.

"İNTERNET ABONE SAYIMIZI 23 MİLYONDAN 100 MİLYONA ÇIKARTTIK"

2002'de 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğunu 2025'te 657 bin kilometreye ulaştırdık, geniş bant internet sayımızı 3 binden 98 milyona, internet abone sayımızı 23 milyondan 100 milyona çıkarttık.



Aylık ortalama 494 dakika süre ile Avrupa'da birinci sıradayız.



Emniyet birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla her türlü senaryoyu başarı ile hayata geçiriyoruz.

"TEKNOLOJİDE TAM BİR SEFERBERLİK İLAN ETTİK"

Geçmişte teknolojik gelişmeleri takip eden bir Türkiye vardı, yeni teknolojileri tribünden izleyen bir Türkiye vardı.



Yıllarca Türkiye'nin belli alanlarda geri kalmışlığını milletimizin giydiği kıyafete bağladılar. Bu bağnazlığa biz itiraz ettik.



Biz yapamayız diyen özgüven yoksunlarına teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik.



Hem kendi teknolojimizi üretiyoruz, hem de ürettiğimiz teknolojiyi birçok ülkeye ihraç ediyoruz.

"DÜNYADA KENDİ UYDUSUNU ÜRETEN 11 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olmayı başardık.



Savunma sanayii başta olmak üzere tüm sektörlerde çağa yön çiziyor, yön tayin ediyoruz.



Kendi yazılımlarımızla, kendi mühendislerimizle kutup yıldızı gibi parlıyoruz.



TEKNOFEST gençliği dünyaya rol model oluyor.



Önümüze konulan bentleri yıkarak gümbür gümbür geliyor, yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz.

"5G İLE İLETİŞİM HIZIMIZ 10 KAT ARTACAK"

5G teknolojimizle başarımızın haklı gururunu yaşıyoruz. 5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık. Yaygın kapsama hedefi ile kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar ülkemizin dört bir yanını 5G ile donattık.



Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi 2 yıl içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak.



Daha önce binlerle ifade edilen bağlantı kapasitesi milyonlarca cihaza erişiyor.



5G ile birlikte iletişimin sadece hızlanmakla kalmayıp şekil değiştirdiği bir kapıyı aralıyoruz. Sanal ağlar kurulabilecek.



Böylece sağlık, üretim, lojistik ve güvenlik gibi farklı alanlarda ihtiyaca özel hizmetler verilebilecek.

"GÜVENLİK ALANINDA DA YENİ KAZANIMLAR SAĞLAYACAĞIZ"

5G ile güvenlik alanında da yeni kazanımlar elde edeceğiz.



Uç bilişim yaklaşım marifetiyle siber riskleri daha da azaltacağız.



Kent güvenlik yönetim sisteminden, hudut kapısı sisteminden KADES'e, polis teşkilatlarımızın suç ve suçlularda kullandığı uygulamalarla işlevselliği daha da artmış olacak.