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Haber Merkezi

Ankara 1. Amatör Lig'de oynanan Kalecikspor-Çamlıderespor mücadelesi, sahada yaşanan sıra dışı anlar hafızalara kazındı.

Karşılaşmada Kalecikspor'un Burundili futbolcusu Omar Nzeyimana, dikkat çeken bir gole imza attı.

Maçın kritik anlarında Çamlıderespor kalesine doğru hücum eden Nzeyimana'nın ayağındaki krampon, pozisyon esnasında fırladı.

KRAMPONU ÇIKMASINA RAĞMEN NEFİS BİR GOL ATTI

Ancak bu talihsizliğe rağmen hız kesmeyen futbolcu, yalın ayakla topu ağlara göndererek inanılmaz bir gole imza attı.

Nzeyimana'nın bu olağanüstü çabası ve attığı gol, tribünlerde ve sosyal medyada çokça paylaşıldı.

İşte o gol...