Kristjan Asllani: Beşiktaş'ta büyük başarılar elde edeceğim

Ara transfer döneminde İtalyan ekibi Torino’dan ayrılarak Beşiktaş’a kiralık olarak katılan Kristjan Asllani, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Arnavut bir haber ajansına konuşan genç orta sahanın, teknik direktör Sergen Yalçın’ın beklentilerini bildiğini ve takıma maksimum katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

"BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bonservisi Inter'de bulunan Asllani’nin açıklamalarında, "Sergen Yalçın’ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş için çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

KISA SÜREDE UYUM SAĞLADI

Haberde, Ocak ayında Türkiye’ye gelen 23 yaşındaki futbolcunun, yeni ortamına kısa sürede uyum sağladığı ve kiralık sözleşmesini kalıcı transferle sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Beşiktaş yönetiminin sezon sonundaki performansa göre Arnavut oyuncunun bonservisi konusunda karar vereceği ifade edildi.