İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'ye yönelik ajanlık iddiaları yeniden gündemde

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, son dönemde yaşanan bir dizi saldırıdan sağ kurtulması nedeniyle yeniden gündemde.

Özellikle İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Cumartesi günü ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Kaani'nin bu olaylardan 'nasıl sağ çıktığı' sorgulanıyor.

Sosyal medya ve bazı medya organlarında, Kaani'nin ABD ve İsrail istihbaratıyla bağlantılı bir ajan olabileceği iddiaları konuşuluyor.

HAMANEY'İN ÖLDÜĞÜ SALDIRILARDAN KURTULDU

Olayları tekrar gündeme taşıyan gelişme, ABD-İsrail ortak operasyonu oldu.

Bu saldırıda, İran'ın en üst düzey yetkilileri hedef alındı; Hamaney'in ofisi ve konutu vuruldu ve İran devlet medyası ertesi gün ölümünü doğruladı.

Saldırı, İran'ı ikiye bölerken, Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan toplantıdan Kaani'nin erken ayrıldığı belirtiliyor.

İranlı yetkililere göre, Kaani bu sayede hayatta kaldı.

Bu durum, bazı kesimlerde 'tesadüf' olarak görülmezken, bazı kesimler ise bunu bir 'iç ihanet' ya da 'ajanlık' işareti olarak yorumluyor.

NASRALLAH'IN SUİKASTİNDE DE ÖLMEDİ

Kaani'nin kurtuluşu, sadece bu olayla sınırlı değil.

27 Eylül 2024'te Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü gün Lübnan'da bulunduğu halde saldırıdan sağ kurtulması, dikkat çeken bir diğer nokta oldu.

Nasrallah'ın ölümü, İsrail'in Lübnan'daki hava saldırıları sırasında gerçekleşmiş ve bölgede büyük yankı uyandırmıştı.

Kaani'nin o gün bölgede olması, ancak zarar görmemesi, ajanlık iddialarını güçlendirdi.

12 GÜN SAVAŞLARINDAN DA SAĞ ÇIKMIŞTI

Kaani'nin hayatta kalma olayları, '12 gün savaşları' olarak adlandırılan son İran-İsrail çatışmalarında da devam etti.

Bu dönemde, İran'ın üst düzey komuta kademesi hedef alınırken, Kaani'nin saldırıların dışında kaldığı öğrenildi.

Çatışmalar sırasında birçok yüksek rütbeli İranlı yetkili öldürülmüş veya yaralanmıştı, ancak Kaani'nin bu süreçten sağ çıkması, şüpheleri artırdı.

AJANLIK İDDİALARI VE MOSSAD BAĞLANTISI

İddialar, Kaani'nin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) veya İsrail Mossad'ı ile bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Bu iddialar, sosyal medyada hızla yayıldı ve Kaani'yi 'İran'ı satan adam' olarak gösteren animasyon videolar hazırlandı.

AJANLIK İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Mossad'ın, Kaani'nin 'ölü' olduğu yönündeki söylentilere yanıt verdiği ve onun hayatta olduğunu kabul ettiği belirtiliyor.

Ancak bu yanıtlar, iddiaları yatıştırmak yerine daha da alevlendirdi.

İran yönetimi, bu iddiaları 'psikolojik operasyon' olarak nitelendirerek reddetti.

Bazı yayın organları Kaani'nin hayatta ve görevde olduğunu aktarıyor.

ORTADAN KAYBOLUNCA 'KALP KRİZİ GEÇİRDİ' DEDİLER

Geçmişte de benzer söylentiler çıkmış; 2024 ve 2025'te Kaani'nin Lübnan'daki saldırılardan sağ kurtulması veya 'kaybolduğu' iddiaları gündeme gelmişti.

Bir dönemde tutuklandığı ve sorgu sırasında kalp krizi geçirdiği söylentileri yayıldı.

Kaani, 2020'de ABD'nin drone saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine atanmış ve İran'ın yurt dışı operasyonlarının kilit figürü olarak görülmüştü.