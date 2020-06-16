Kruse apandisit ameliyatı oldu

Kruse apandisit ameliyatı oldu

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kruse'nin dün akşam ani bir şekilde apandisit ameliyatına alındığını söyledi.

FB TV'de 'Gündem Özel' programına katılan kulüp başkanı Ali Koç, Alman futbolcu Kruse'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TALİHSİZ BİR DÖNEM GEÇİRİYOR"

Koç, "Max Kruse beklenmedik şekilde saat 19.00'da ameliyata alındı. Oyuncumuz apandisit ameliyatı oldu. Ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Max Kruse bu sene talihsiz bir dönem geçiriyor." dedi.