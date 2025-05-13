Kulüp sahibi ünlü futbolcular

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Bazı oyuncular ise 30'larını geçtikten ya da emekli olduktan sonra kulüp sahibi ya da yöneticisi olarak futbol organizasyonun içinde kalmaya devam ediyor.

Son olarak dünyaca ünlü bazı yıldız futbolcuların yatırım yaptıkları kulüpler mercek altına alındı.

8 Mayıs'ta eski İngiliz futbolcu David Beckham ve Gary Neville, İngiltere 4. Futbol Ligi'nde (Lig Two) mücadele eden Salford City kulübünü satın almasıyla emeklilik sonrası kulüp yöneticiliğinin en güncel örneği oldu.

Kulübün eski ortakları arasında yer alan Manchester United'dan arkadaşları Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt ve Phil Neville ise hisselerini devretmelerine rağmen kulüp operasyonlarında aktif rol üstlenmeye devam edecek.

ABD'li iş insanı Declan Kelly ve İngiliz yatırımcı Mervyn Davies'in de yeni dönemde eş başkanlığını yapacağı Salford City, İngiltere 4. Futbol Ligi'nde sezonu 69 puanla 8. sırada tamamladı.

LUKA MODRİC DE İNGİLİZ ALT LİGİNE YATIRIM YAPANLARDAN

Nisan ayında, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'nin "ortağı ve yatırımcısı "olduğunu duyuran Luka Modric, oyunculuk kariyerini aktif sürdürüyor.

Real Madrid'le sözleşmesini geçen sezon 1 yıl daha uzatan 39 yaşındaki Hırvat yıldız, amacının kulübün gelişimine katkı sağlamak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.

Swansea City, İngiltere 2. Futbol Ligi'nde (Championship) 61 puanla 11. sırada bulunuyor.

2018 Ballon d'Or ödülünü kazanan Modric, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 4 İspanya La Liga şampiyonluğu kazandı.

MBAPPE CAEN'E ORTAK OLDUKTAN SONRA TAKIM KÜME DÜŞTÜ

Genç yaşta Fransız kulübü Caen'e ortak olmak için çeşitli teşebbüslerde bulunan Kylian Mbappe, hayallerine Temmuz 2024'de kavuştu.

26 yaşındaki santrafor, Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e transferinin hemen ardından kulübün hisselerinin yüzde 80'ini satın almak için 20 milyon avroya yakın bir bedel ödedi.

Yöneticiliğe futbolculuk kariyeri kadar parlak başlangıç yapamayan Mbappe, Caen'in düşen performansına engel olamadı.

Fransa Ligue 2'de mücadele eden kulüp, 31 maç sonunda sadece 21 puan toplayarak ligin son sırasında yer alarak 40 yıl aradan sonra ilk kez Fransa 3. Ligi’ne düştü.

BECKHAM MLS'İ DÜNYAYA DUYURAN İSİM OLDU

David Beckham'ın 2007 yılında Los Angeles Galaxy'e transferi, o dönem uluslararası alanda fazla tanınmayan Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) için dönüm noktası oldu.

Beckham’ın gelişiyle Avrupa kıtası dışındaki bu ligin popülaritesi ciddi anlamda arttı.

LA Galaxy'e transferinin bir parçası olarak Beckham, MLS'de, indirimli bir "franchise" alma hakkı ücretiyle ligde "genişletme" takımı satın alınmasına izin veren bir anlaşmaya vardı.

2013'de futbolu bıraktıktan sonra fırsatı değerlendiren Beckham, 2014 yılında 25 milyon dolar karşılığında Miami merkezli MLS genişleme takımının sahibi olmaya hak kazandı.

2013 yılında "Miami Beckham United" olarak kurulan kulübün, 2016 veya 2017 sezonlarında faaliyete geçmesi planlanıyordu ancak bürokratik süreçler nedeniyle MLS, Ocak 2018'de Inter Miami CF'nin lige katılmasını onayladı

"Miami Beckham United grubu", 5 Eylül 2018'de takımın adını ve renklerini tanıttı.

5 Eylül 2018'de tam adı "Club Internacional de Futbol Miami" olarak açıklanan kulübün ismi kamuoyunda genellikle Inter Miami olarak biliniyor.

Stadyumla ilgili izin ve anlaşmaların gecikmesi nedeniyle 2020'de faaliyete geçen kulüp, şu anda MLS Doğu Konferansı Ligi'nde 21 puanla, 4. sırada yer alıyor.

MALDİNİ, 2015'TE MIAMI FC'Yİ KURDUKTAN SONRA AYRILDI

Paolo Maldini, 2015 yılında İtalyan iş insanı Riccardo Silva ile birlikte Amerikan 2. Ligi takımı Miami FC’yi kurdu.

Milan’ın efsane isimlerinden Alessandro Nesta, kulübün ilk teknik direktörü olarak göreve başlatıldı ancak 2017’de yerine Paul Dalglish getirildi.

Miami, 2017'de ilkbahar ve sonbahar NASL sezonunu kazandı ancak 2018 Kuzey Amerika Futbol Ligi (NASL) sezonunun tamamen iptal edilmesinden sonra kulüp belirsizliğe düştü.

Ocak 2018'de Miami FC, Ulusal Premier Futbol Ligi'nde (NPSC) Miami FC 2'nin kurulduğunu duyurdu ve Miami FC'deki oyuncuların çoğu Miami FC 2'ye transfer edildi.

Amerika'daki futbol yöneticiliği parlak geçmeyen Maldini, 2018'de İtalyan ekibi Milan'ın "Gelişim Direktörlüğü" teklifini kabul etti.

İtalyan kulübünde 2023 Haziran'ına kadar "Teknik Heyet Sorumlusu" olarak çalışan Maldini'nin şu an kulüpte aktif görevi bulunmuyor.

Miami FC, Amerikan 2. Futbol Ligi Doğu Konferansı'nda 7 puanla 7. sırada yer alıyor.

IBRAHIMOVIC ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ KULÜBÜN RAKİBİNE ORTAK OLDU

İsveç'in köklü kulüplerinden olan Hammarby IF, 1915'te ülkenin başkenti Stockholm'de kuruldu.

İsveç Birinci Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) yalnızca 1 kez şampiyonluğa ulaşan kulübe Zlatan İbrahimoviç, Kasım 2019'da %23,5 hissesini satın alarak ortak oldu.

İbrahimoviç'in çocukluk kulübü Malmö FF taraftarlarının tepkisini çekti ve bazıları protesto amacıyla futbolcunun heykeline zarar verdi.

İsveç Kupası'nı 2021'de tarihinde ilk defa müzesine götüren başkent ekibi, İbrahimoviç'in ortaklığından sonra Avrupa kupalarına katılmayı da başardı.

Hammarby, ligde 7 maç sonunda 16 puanla 3. sırada bulunuyor.

DROGBA OYNADIĞI KULÜBE YATIRIM YAPTI

2015'de Avrupa'dan Amerika kıtasına giden oyuncular arasında yer alan Didier Drogba, sırasıyla Montreal, Arizona United ve Phoenix Rising forması giydi.

Phoenix Rising'da bir süre oynadıktan sonra aktif futbol hayatına noktayı koyan Drogba, azınlık hissesi satın alarak kulübün futbol tarihindeki ilk "oyuncu-sahip" ünvanına sahip oldu.

Chelsea'de oynadığı dönemde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İngiltere Premier League kupasını müzesine götüren Fildişili futbol adamı, Chelsea ve Manchester City'nin yıldızı Shaun Wright-Phillips'i 2017'de kulübe kazandırdı.

Phoenix Rising FC, şuanda Amerikan 2. Futbol Ligi (USL Championship) Batı Konferansı'nda 7 puanla 10. sırada yer alıyor.

RONALDO YATIRIM YAPTI AMA BAŞARILI OLAMADI

Oyunculuk kariyerinde iki kez Dünya Kupası kazanan Ronaldo Nazario, Eylül 2018’de Real Valladolid'in büyük hissedarı olmak için 30 milyon avro yatırım yaparak kulübün yüzde 82 çoğunluk hissesinin sahibi oldu.

Bu hamleyle, Avrupa'nın büyük liglerinden birinde kulüp satın alan ilk eski futbolcu ünvanını kazandı.

Real Valladolid, şu anda 32 maçın ardından 16 puanla ligin sonunda yer alıyor.

Diğer taraftan 2021 yılında borç içindeki Brezilya ekibi Cruzeiro'yu yaklaşık 78 milyon dolara satın alan Ronaldo, geçen yıl süpermarket zinciri sahibi milyarder Pedro Figueiredo’ya satarak Cruzeiro'daki tüm payını devretti.

Brezilya basınında devir bedeli olarak yaklaşık 117 milyon dolar belirtiliyor.

Cruzeiro, Brezilya Serie A'da 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

MÜTEVAZİ KULÜPLERİN ORTAK YILDIZLARI

Mütevazi kulüplere ortak olan yıldız isimlerden biri Fransız Thierry Henry.

1907'de kurulan İtalyan ekibi Como'ya 2022'de ortak olan Henry, eski İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ile birlikte kulübün hissedarları arasında bulunuyor.

Barcelona'nın eski defans oyuncusu Gerard Pique, 2018'de şirketi Kosmos Holding aracılığıyla FC Andorra'yı satın aldı.

Pique, altyapıya yatırım yaparak kulübün İspanya 5. futbol liginden 2. Lig'e (Segunda) yükselmesine katkı sağladı.

Amerika San Diego merkezli futbol kulübü San Diego 1904 FC, Demba Ba, Eden Hazard, Yohan Cabaye ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow tarafından 2018 yılında kuruldu.

Kulüp, ilk profesyonel sezonuna Eylül 2018’de, Amerikan 3. futbol ligi Ulusal Bağımsız Futbol Birliği'nde (NISA) başladı.

2023'te Chelsea ile sözleşmesi sona eren N'Golo Kante, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olduktan hemen sonra Belçika takımı Royal Excelsior Virton’u satın aldı.

Fransız oyuncu, kulübü 2018'den beri yöneten Lüksemburglu iş insanı Flavio Becca’dan devralarak kulübün yeni sahibi ve başkanı oldu.

Kante'ye satılmadan önce Belçika 3. Ligi’nde yer alan Royal Excelsior Virton, şu anda amatör ligde mücadele ediyor.