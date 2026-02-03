Avrupa transfer dönemi sona erdi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 kış transfer dönemi, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen başlamıştı.

Başta Türkiye olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kulüpler, ocak ayı transfer penceresinin açılmasıyla birlikte kadrolarını güçlendirmek için hamlelerini yaptı.

Bu doğrultuda Avrupa liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.

AVRUPA'DA ARA TRANSFER DÖNEMİ SONA ERDİ

2 Şubat itibarıyla Almanya, İtalya, Belçika, Fransa, Danimarka, Hollanda, İspanya ve İngiltere'de ara transfer dönemi son buldu.

Avrupa'da ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte gözler ülkemize çevrildi.

Ülkemizde 6 Şubat'ta sona erecek ara transfer dönemi, geriye kalan 3 günde daha da hareketli geçecek.

KULÜPLERİMİZ FIRSAT TRANSFERİ İÇİN PUSUYA YATTI

Transferin son günlerinde genellikle “fırsat transferleri” için kulüpler pusuya yatmış durumda.

Özellikle kadrosundaki yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışan takımların, cuma gecesine kadar en az birer transfer daha yapması bekleniyor.

Transferde yoğun trafik devam ederken spor kamuoyu, cuma gece yarısına kadar TFF’den gelecek yeni lisans bildirimlerine kilitlenmiş durumda.