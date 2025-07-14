Kyle Walker-Peters, Beşiktaş için geliyor

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş; David Jurasek, Tammy Abraham ve son olarak Orkun Kökçü'de mutlu sona ulaştı.

Hummalı bir çalışma yürüten siyah-beyazlılar, bir ismi daha açıklamaya hazırlanıyor.

GÜN İÇİNDE İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Southampton’dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Kyle Walker-Peters’ın bugün resmen duyurulması bekleniyor.

28 yaşındaki İngiliz sağ bekin gün içinde İstanbul’da olması öngörülüyor.

Bu oyuncuyla birlikte Beşiktaş, dördüncü takviyesini yapmış olacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME: 3.5 MİLYON EURO MAAŞ

3 yıllık mukavele imzalanacak olan Peters, senelik 3.5 milyon euro kazanacak.

Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti.