Kyle Walker-Peters, Beşiktaş için geliyor

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş; David Jurasek, Tammy Abraham ve son olarak Orkun Kökçü'de mutlu sona ulaştı.
Hummalı bir çalışma yürüten siyah-beyazlılar, bir ismi daha açıklamaya hazırlanıyor.
GÜN İÇİNDE İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
Southampton’dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Kyle Walker-Peters’ın bugün resmen duyurulması bekleniyor.
28 yaşındaki İngiliz sağ bekin gün içinde İstanbul’da olması öngörülüyor.
Bu oyuncuyla birlikte Beşiktaş, dördüncü takviyesini yapmış olacak.
3 YILLIK SÖZLEŞME: 3.5 MİLYON EURO MAAŞ
3 yıllık mukavele imzalanacak olan Peters, senelik 3.5 milyon euro kazanacak.
Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti.