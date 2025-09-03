Leroy Sane'den Julian Nagelsmann'a milli takım yanıtı: Ne istediğini biliyorum

Geçtiğimiz günlerde Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı karşılaşmaların kadrosu açıklanmış ve Galatasaray'ın yeni transferi listede yer almamıştı.

Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, konuyla ilgili açıklamasında, "Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya'da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday." ifadelerini kullanmıştı.

'DÜŞÜK SEVİYE BİR LİGDE OYNUYOR' SÖZLERİNE CEVAP VERDİ

Sane'den, Nagelsmann'ın sözlerine cevap geldi.

Bild'e konuşan Alman yıldız, "Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum." ifadelerini kullanarak, Şampiyonlar Ligi fikstürünün de başlamasıyla ritim bulacağını belirtti.

"BENDEN NE GÖRMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

29 yaşındaki futbolcu, ayrıca "Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum." ifadelerini kullandı.