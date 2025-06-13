Leroy Sane, Galatasaray'ın 10. Alman oyuncusu oldu

İHA

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamında hücum bölgesine önemli bir ismi takviye etti.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Alman ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Alman futbolcu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.

Sane böylece Galatasaray'ın 10. Alman futbolcusu oldu.

10. ALMAN FUTBOLCU SANE

Galatasaray'da daha önce Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay ve Derrick Köhn oynadı.

211. YABANCI OLDU

Leroy Sane, sarı-kırmızılıların 211. yabancı futbolcusu olarak yer aldı.

1959 yılından itibaren en çok Brezilyalı futbolcuları transfer eden Galatasaray, kadrosuna bu ülkeden 25 futbolcuyu dahil etti.