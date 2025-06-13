Haber Merkezi

Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk transferini resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman yıldız Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Avrupa futbolunun dikkatle takip ettiği Sane transferi, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY BÜTÜN HAZIRLIKLARINI ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN YAPIYOR

İşte Galatasaray cephesinden transfer sonrası gelen ilk açıklamalar:

"Galatasaray, 25. şampiyonluk, 5. yıldızdan sonra şimdi bütün hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi için yapıyor. Şampiyonlar Ligi’nde de taraftarımızı memnun edecek sonuçlara doğru gitmek için biz gereken her şeyi yapıyoruz. Şimdi benim taraftarlarımdan da bir ricam var. Biz Sané tshirtlerini çıkaracağız burada da rekor kırmamız lazım. Ben buradan bütün taraftarlarımıza çağrı yapıyorum. Sané tshirtlerini herkes satın alsın ve bir rekora daha imza atmak istiyorum taraftarlarımla beraber. Buradan yeni sezonun Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum."

DURSUN ÖZBEK: SANÉ GİBİ ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU KADROMUZA KATILDI

"Taraftarlarımızla beraber Şampiyonlar Ligi’nde de gereken başarıya koşacağız. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz, tek yumruk olmamızın meyvelerini şimdi şimdi topluyoruz. Sané gibi önemli bir futbolcu kadromuza katıldı. Bundan sonrakiler için de çalışmalarımız devam ediyor. En kuvvetli, en güçlü şekilde Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Burada taraftarların desteğine büyük ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler. Sané formaları satışta. Onların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Onların desteğine büyük ihtiyacımız var."

ABDULLAH KAVUKCU: TARAFTARIMIZDAN SANÉ ÜRÜNLERİYLE BİR REKOR DAHA BEKLİYORUZ

"Sane gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Alman Milli Takımı’nın oyuncusu. Sane’nin transferi aslında ocak ayında başlayan bir transfer. Duygularımızı ne kadar anlatsak az. Bu dönemde bu oyuncunun buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi de taraftarımız. Taraftarımızın şampiyonluk kutlamasında sokaklara çıkması, bizi desteklemesi, onun gelip Bayern Münih maçında etkilenmesi bunların hepsi bir etken. Biz oyuncularla konuşurken şuradan başlıyoruz; Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil, eğitim kurumu aynı zamanda. Lisesi, Üniversitesi ile bir eğitim kurumu. Bizim 10 numaramızı giyiyor şu anda. 10 numara Metin Oktay, Hagi, Mertens’ten sonra inşallah o da bir ikon olacak bizim için. İnanıyoruz buna. Duyguları anlatmak çok zor. Bu dönemde böyle bir transferi yaptığımız için ne kadar şükretsek azdır. İnşallah yeni başladık. Devamlarının gelmesi için taraftarlarımızdan şunu istiyoruz. GSStore mağazalarımızdan, internet sitemizden siparişlerle başkanımızın söylediği gibi bir an önce gerçekten rekorlar kırmasını bekliyoruz. Hocamızın bize söylediği transferleri yapmamız için bizi motive etmelerini istiyoruz. Hepimiz Galatasaray için buradayız. İşimizi, gücümüzü bırakıp Galatasaray için koşturuyoruz. Herkesin çok büyük emeği var. Biz sonuçta bir ekibiz. Başkanımızın liderliğinde, yönetim kurulumuzla daha iyi işler yapacağız. Futbolla bitmiyor sadece tesisler var, çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. İnşallah güzel işlere devam edeceğiz. Biz de taraftarımızdan Sané ürünleriyle gerçekten bir rekor daha bekliyoruz."

LEROY SANE: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM

"Hem burada olmak hem de burada imza atmak benim için çok büyük bir onur. Kulübe çok teşekkür ederim bana bu imkanı sunduğu için. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek ve bu takımda başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum."

LEROY SANE: GALATASARAY’A ŞANS GETİRMEK İSTİYORUM

"Dries Mertens çok büyük bir futbolcuydu, çok önemli bir futbolcuydu. Onun numarasıyla ben de o başarıları yakalamak istiyorum. Bu numarayla da Galatasaray’a şans getirmek istiyorum. Açıkçası daha önceki görüntülerden haberdarım, hepsini biliyorum. Sosyal medyadan sürekli bunları takip ettim. Yine de çok şaşırdım. Orada durup bunu yaşadığınız zaman çok farklı duygular hissediyorsunuz. Onlara çok teşekkür ederim. Gerçekten olağanüstü bir duyguydu. Dolayısıyla bir an önce sahaya çıkıp taraftarla birlikte başarı yakalamak benim en büyük arzum."

LEROY SANE: HARİKA BİR ÜLKEYE GELECEĞİMİ SÖYLEMİŞTİ

"Kerem’le (Demirbay) konuştum inanılmaz mutlu oldu buraya geleceğime. Bana harika bir kulübe, harika insanlara, harika bir taraftara ve harika bir ülkeye geleceğimi söylemişti. Kendisi ne kadar mutlu olduğunu söyledi ve benim de ne kadar mutlu olacağımı söylemişti. Onunla da bir an önce karşılaşmak için sabırsızlanıyorum."

"GALATASARAY MUTLULUKTUR"

Ayrıca Sane sosyal medya hesabından, "Parçalı formayı giyeceğim için çok mutluyum, başlamak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Sane transferinin Galata Kulesi'ne yansıtıldığı, Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı alıntılayan Sane, "Galatasaray mutluluktur" diye yazdı.

Galatasaray, Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alman yıldız, Galatasaray'dan senelik 9 milyon euro kazanacak. Sane'ye 3 milyon euro imza ücreti ödenecek.