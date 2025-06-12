Leroy Sane'nin Galatasaray'a maliyeti ne kadar olacak?

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Galatasaray'ın, Bayern Münih ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Alman futbolcu Leroy Sane, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

29 yaşındaki yıldız oyuncunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle sona erecek.

Bu tarihten sonra yapılan anlaşmayla Sane, bedelsiz olarak Galatasaray'a katılacak.

3 YILLIK İMZA

Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Diğer yandan dünyaca ünlü yıldızın Galatasaray'a maliyeti netleşmeye başladı.

YILLIK 9 MİLYON EURO CİVARINDA MAAŞ

Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedelsiz olarak transferi gerçekleşen Sane'nin, Galatasaray ile imzalayacağı sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürecek.

15 MİLYON EURO İMZA PARASI

Edinilen bilgilere göre Sane'nin yıllık ücretinin 9 milyon euro bandında olacağı öğrenildi.

Ayrıca Sane'nin, 3 eşit taksitte toplam 15 milyon euro imza parası alacağı belirtiliyor.