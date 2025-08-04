Leroy Sane'nin sözleri Almanları kızdırdı: Instagram'dan takibi bıraktı

Galatasaray’ın yeni yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk kez taraftarın önüne çıktı.

Lazio ile oynanan hazırlık karşılaşması öncesinde, Sane ve takımın bir diğer yeni ismi Victor Osimhen, İstanbul’da resmi olarak tanıtıldı.

Mikrofonu eline alan Alman futbolcu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün sahaya çıkacak olmaktan heyecanlıyım ama en çok da bu sezon, dünyanın en iyi taraftarlarının önünde oynayacak olmanın heyecanını yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

BAYERN MÜNİH TARAFTARINI KIZDIRDI

Ancak Sane'nin bu sözleri Almanları hayal kırıklığına uğrattı.

Bild'de yer alan habere göre; Sane’nin Galatasaray taraftarlarını “dünyanın en iyisi” olarak tanımlaması, eski kulübü Bayern Münih’in taraftarlarını üzdü.

Beş yıl boyunca Münih’te forma giyen, hem övgü hem eleştiri alan Alman milli futbolcu, şimdi ise İstanbul’daki yeni yuvasında geçmişiyle arasına kalın bir çizgi çekti.

INSTAGRAM'DA TAKİPTEN ÇIKTI

Sane’nin Bayern Münih’i Instagram’dan takip etmeyi bırakması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, Manchester City ve Schalke 04 gibi eski takımlarını sosyal medya hesabında takip etmeye devam ediyor.