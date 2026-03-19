Leroy Sane'ye milli davet

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, kadroya çağırıldı.
Almanya Milli Takımı'nın İsviçre ve Gana ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi aday kadrosu belirlendi.
SANE KADROYA ALINDI
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından milli takım aday kadrosuna dahil edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı kırmızılı formayla 35 maça çıkan Sane, 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.
