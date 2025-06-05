Levent Mercan, dünyaevine girdi

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Futbolda 2024-2025 sezonunu kupasız bir şekilde tamamlayan Fenerbahçe'de Levent Mercan, dünya evine girdi.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten kadroya katılan milli futbolcu, Asya Öztürk ile evlendi.

Fenerbahçe Kulübü ise savunma oyuncusuna mutluluklar diledi.

"BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbolcumuz Levent Mercan, hayatını Asya Öztürk ile birleştirdi. Levent ve Asya Mercan çiftini kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

13 MAÇA ÇIKTI

2.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki isim, bu sezon Fenerbahçe formasını 13 kez giydi.

624 dakika sahada kalan Levent, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı yapamadı.