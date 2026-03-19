Liverpool efsanesi Steven Gerrard’dan Galatasaray için skandal sözler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk karşılaşması 1-0 biten rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada Szoboszlai, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Gravenberch ve 62. dakikada Salah kaydetti.

Alınan bu sonuçla beraber Aslan'ın Devler Ligi hikayesi başka bir bahara kaldı.

"GALATASARAY YERDE YUVARLANIP DURUYORDU"

Liverpool ise çeyrek finale yükseldi.

Gerrard, Galatasaray’ın performansını sert sözlerle eleştirdi.

Karşılaşmanın ardından TNT'ye değerlendirmelerde bulunan eski Liverpool efsanesi Gerrard, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası.. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar."