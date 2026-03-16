Liverpool-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşı başlıyor...

Temsilcimiz Galatasaray, çeyrek finale kalabilmek için deplasmanda Liverpool'la karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçı Mario Lemina'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

POLONYALI MARCINIAK DÜDÜK ÇALACAK

Yarın oynanacak rövanş maçı öncesinde UEFA, karşılaşmada görev alacak hakemleri duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Liverpool-Galatasaray maçını, Polonya Futbol Federasyonu'nundan Szymon Marciniak yönetecek.

VAR'DA İTALYAN Dİ BELLO OLACAK

Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı federasyondan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek, Pawel Raczkowski ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Mücadelenin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello olurken AVAR'da Daniele Chiffi yer alacak.

TAKIMLARIMIZA KARŞI 5 KEZ GÖREV ALDI: TEK GALİBİYET...

Son olarak 45 yaşındaki Polonyalı hakem Szymon Marciniak, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın üç karşılaşmasında görev yaptı.

Marciniak ilk olarak 2015-2016 sezonunda grup aşamasındaki Atletico Madrid maçını yönetti.

Deneyimli hakem daha sonra 2019-2020 sezonunda yine grup etabında oynanan PSG karşılaşmasında düdük çaldı.

Marciniak son olarak ise 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın Molde ile oynadığı rövanş mücadelesinde görev aldı.

Marciniak ayrıca Beşiktaş'ın oynadığı Twente ve Liverpool karşılaşmalarında da görev almışmıştı.

Siyah-beyazlılar iki mücadeleden de 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı.