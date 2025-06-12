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Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı

Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı Los Angeles FC, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder hakkındaki kararını verdi. Buna göre ABD ekibi, Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı.