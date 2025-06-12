Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı

Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder için yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerden sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder için karar verildi.
ABD EKİBİ BONSERVİSİNİ ALMAYACAK
Sarı-lacivertli takımla 2 yıllık daha kontratı olan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye geri dönecek.
ABD ekibi, Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı.
Los Angeles takımı, milli futbolcunun 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını duyurdu.
MLS'TE NE YAPTI?
MLS ekibi, Cengiz Ünder'i kış transfer döneminde 1.2 milyon euro karşılığında kiralamıştı.
LA FC formasıyla 15 maça çıkan Cengiz Ünder, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Öte yandan Ağustos 2023'te Fransız ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro karşılığında transfer olan milli oyuncu Cengiz Ünder, sarı-lacivertli forma altında beklenen performansın gerisinde kalmıştı.
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