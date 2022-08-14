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    Lucas Torreira: Memnun değilim

    Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Giresunspor karşılaşması sonrası bir paylaşım geldi.
    • 14.08.2022 - 09:36
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    Lucas Torreira: Memnun değilim

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, Giresunspor karşılaşması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Uruguaylı futbolcu, "Karmaşık duygular gecesi. Galatasaray'da ilk maçıma çıktığım için mutluyum ama sonuçtan dolayı memnun değilim. Şimdi iyi sonuçlar almak için çalışmaya odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

    İlk kez oynadı

    Giresunspor karşılaşmasının 61. dakikasında Sergio Oliveira'nın yerine oyuna giren 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

    Lucas Torreira: Memnun değilim #1


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