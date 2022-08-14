Lucas Torreira: Memnun değilim

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Giresunspor karşılaşması sonrası bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, Giresunspor karşılaşması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı futbolcu, "Karmaşık duygular gecesi. Galatasaray'da ilk maçıma çıktığım için mutluyum ama sonuçtan dolayı memnun değilim. Şimdi iyi sonuçlar almak için çalışmaya odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

İlk kez oynadı

Giresunspor karşılaşmasının 61. dakikasında Sergio Oliveira'nın yerine oyuna giren 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.



