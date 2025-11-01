Lucas Torreira: Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu biliyorduk

- Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira maç sonunda açıklamalarda bulundu.
"TRABZONSPOR'UN BİZİ ZORLAYACAĞINI, İYİ TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORDUK"
Maçı değerlendiren Torreira şunları dedi:
"Çok zor maç olacağını biliyorduk. Trabzonspor'un bizi zorlayacağını, iyi takım olduğunu biliyorduk. Ne oynadıklarını iyi biliyorlar. Ceza sahasına iyi giriyorlar. Tüm hafta bunlara çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Onlar puan farkını kapatmak, biz açmak istiyorduk. Şimdi düzeltmemiz gereken çok şey var. Bir sonraki maçlarda daha iyisini yapacağız."
"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"
Galatasaray'ın hayatındaki anlamını ifade eden Uruguaylı sözlerini şöyle tamamladı:
"Galatasaray'da 4. senem. Hayatım oldu tamamen. Takım arkadaşlarım, yönetim, teknik ekip, herkes değerli. Hayatımı buraya adadım. Yanımda olmaları değerliydi. Çok büyük destek gördüm. Çok mutluyum burada. Kariyerimin en önemli dönemlerinden birisi. Bu formayı giydiğim için mutluyum. Uruguaylılar böyledir, hayatlarını giydikleri formaya adarlar."