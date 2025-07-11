Luka Modric'ten Arda Güler'e jest

İspanyol devi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG'ye elenerek yarı finalde havlu attı.

Karşılaşmanın ardından ABD'den İspanya'ya dönen başkent ekibinde Luka Modric ve Arda Güler'in kameralara yansıyan görüntüsü sosyal medyada oldukça sık paylaşıldı.

ARDA'YA JEST YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Real Madrid'den ayrılan ve Milan'a imza atması beklenen Luka Modric, kafile ile başkente indiğinde Arda Güler'e bir jest yaptı.

Hırvat yıldız, çantasından çıkardığı formasını Arda Güler'e hediye etti.

DUYGUSAL VEDALAŞMA...

Daha sonra da ikili bir süre birbirlerine sarıldı.

O anlar böyle görüntülendi.