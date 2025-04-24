Maçın adamı seçilmişti: Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi

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İspanya La Liga'da bitime 6 hafta lider Barcelona'yı takibini sürdüren Real Madrid, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, attığı golle takımına çok kritik bir puan kazandırdı.

Arda mücadelenin 21. dakikasında, ceza sahası dışından çektiği sert şutla Getafe kalecisi David Soria'yı avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından yedek kulübesine koşan Arda Güler, Ancelotti'ye sarıldı. Ancelotti ise Arda'yı öperek tebrik etti.

İSPANYA'DA GÜNDEM ARDA GÜLER

Maçın 77. dakikasında oyundan alınan Arda Güler, sahada kaldığı süre içinde üstün performansıyla takımına büyük katkı verdi. 1-0 sona eren maçın sonunda Arda Güler, Getafe - Real Madrid maçının oyuncusu seçildi.

İlk 11'de oynamadığı için Real Madrid'de Ancelotti'ye tepkilerin arttığı dönemde eline geçirdiği fırsatı iyi değerlendiren Arda, Los Blancos'taki geleceği için güçlü bir mesaj verdi.

Real Madrid'in Arda'nın golüyle 3 puana uzandığı Getafe maçı sonrası İspanyol medyasında manşetlerde ,Türk yıldız vardı.

"GOL, PASTANIN ÜZERİNDEKİ KREMA OLDU"

Marca, Arda'nın golünü ve Ancelotti'yle yaptığı kutlama için geniş bir değerlendirme paylaştı.

Marca gazetesi, internet sayfasında "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Arda Güler, David Soria'yı şaşırtan alanın kenarından harika bir vuruşla Coliseum'da skoru açtı. Türk oyuncu, Ancelotti'nin Getafe karşısında Endrick, Brahim, Fran García, Lucas ve Alaba ile tamamladığı ilk B planının bir parçasıydı. Bu ‘ ilk 11'de yer almayanlar’ grubunda Güler en göze çarpan oyuncuydu ve ilk yarının 21. dakikasında Madrid'i öne geçirdiği muhteşem golüyle maçtaki harika performansını doruğa çıkardı. Bu gol, orta sahada Tchouaméni ve Valverde ile birlikte forma giydiği 15 numaralı Madrid' oyuncusu için parlak geçen birkaç dakikanın ardından pastanın üzerindeki krema gibiydi.



Topun dolaşımında büyük rol oynadığı ve Getafe'nin hatlarını hassas, zehirli toplarla kırdığı birkaç dakikanın ardından, Coliseum çimlerine hükmettiği birkaç dakikayı taçlandırmak için ceza sahasının kenarından sağ ayağıyla yaptığı vuruş geldi. Bir mesajla gelen önemli bir goldü bu. Çünkü Güler'in kutlaması özeldi ve başrolde Ancelotti vardı.

"KROOS'A EŞ DEĞER BİR PERFORMANS"

Bir diğer İspanyol gazetesi AS ise Arda Güler'İ Real Madrid'in futbol bırakan Alman yıldızı Toni Kroos'a benzetti.

AS, Arda için şu değerlendirmeyi yaptı:

"İç orta saha olarak oynayan Türk oyuncu Getafe'de ilk yarıda Toni Kroos'un performansına eş değer bir pas performansı sergiledi. Bu sezon şu ana kadar çok fazla fırsat bulamadı. Yakaladığı az sayıdaki fırsatı da değerlendirdiği söylenemez. Ama Getafe'de bu durum değişti. Coliseum'da Arda Güler'in en iyi versiyonunu gördük. Madrid'in oyununu akıllıca yönlendiren ve ona ritim, hız ve dikeylik kazandıran, her zaman var olan bir oyuncunun versiyonunu. Ve aynı zamanda rakip kalenin önündeki güçlü oyuncunun, geçen sezon direklerin arasına gönderdiği her şutu gol olarak sayan oyuncunun. Ancelotti'nin takımı Getafe'den üç puanı Türk oyuncunun sağ ayağıyla attığı klas bir şut sayesinde aldı.

"OYUN YÖNETİMİYLE DE ÇOK KALİTELİ"