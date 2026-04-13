Malik Karaahmet: Erling Haaland’la yeniden aynı sahada mücadele etmek isterim

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2016 yılında düzenlenen U16 Ege Kupası, Malik Karaahmet için unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçti.

İzmir’de oynanan turnuvada Türkiye U16 Milli Takımı ile Norveç U16 Milli Takımı karşı karşıya geldi.

O dönem Bryne FC forması giyen Erling Haaland ile Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen Malik Karaahmet aynı sahada yer aldı.

TURNUVANIN EN ÇOK GOL ATAN İSMİ OLMUŞTU

Türkiye, Haaland’ın da forma giydiği Norveç’i 2-1 mağlup etti. Norveç turnuvaya grup aşamasında veda ederken, Türkiye finalde ABD U16 Milli Takımı’nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada en çok gol atan oyuncu, kaydettiği 3 golle Malik Karaahmet olurken, Haaland turnuvayı Çekya’ya attığı tek golle tamamladı.

2. LİG'DE OYNUYOR

Turnuva sonrasında Haaland kariyerinde önemli bir yükseliş yakalayarak dünyanın en önemli santrforları arasına girerken, Malik Karaahmet de Aliağa FK formasıyla TFF 2. Lig’de mücadele ediyor.

"ESKİ GÜNLERİ KURCALAMAK İSTEMİYORUM"

Malik Karaahmet, o dönem yaşananları ve Erling Haaland ile aynı sahadaki mücadelesini İHA muhabirine anlattı.

Erling Haaland ile geçmişte aynı sahada yer aldığını sonradan öğrendiğini vurgulayan Aliağa FK oyuncusu Malik Karaahmet, "Haaland ile o dönemde aynı sahada koşturduğumuzu bilmiyordum, bu haberler sonradan ortaya çıktı. Haberi aldığımda duygularım tabii ki çok farklı oldu ve insanın aklına 'Bu çocuk nerelere gelmiş' düşüncesi geliyor. Biz de buralarda koşturmaya devam ediyoruz ancak önemli olan pes etmeden bu mücadeleyi sürdürmektir. 4 maçlık bir turnuvada benim 3, onun ise 1 gol atması o dönem için oldukça iyi bir performanstı. Sayısal olarak bakıldığında şu an o benden kat kat fazla gol atmış durumda fakat eski günleri kurcalamak niyetinde değilim. Şu anki durumuma odaklanıyorum ve başkalarının ne yaptığı beni pek ilgilendirmiyor. İçimde kapanmayacak bir yara olsa da pes etme niyetim olmadığı için çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"AYNI SAHADA YER ALMAK İSTERİM"

Kariyerindeki dalgalanmaları ve aldığı altyapı eğitimini değerlendirerek, fiziksel bir kıyaslama yapmak istediğini aktaran Karaahmet, "Fiziksel olarak ben de diri duruyorum ancak kıyaslama yapabilmek için onunla yeniden aynı sahada olmayı isterdim. Benim altyapı gelişimim Türkiye'de değil, Almanya'da gerçekleşti. O dönem Eintracht Frankfurt'ta oynuyordum ve Almanya'nın altyapı sistemi Avrupa geneline göre çok daha iyi seviyededir. İyi bir altyapı eğitimi almış ve çalışkan biri olmama rağmen, dönem dönem her futbolcu gibi ben de düşüşler yaşadım. Belki de ben yanlış zamanda bir düşüş yaşarken, o aynı dönemde büyük bir çıkış yakaladı. Bu durum biraz da nasip işidir ve bana nasip olmadı" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİM"

Eski rakiplerini izlerken farklı duygular hissettiğini ve kariyerindeki gerilemenin asıl sebebinin menajerler tarafından yanlış yönlendirilmesi olduğunu dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Haaland’ı izlediğimde 'Biz bu çocuklarla aynı sahada koşturuyorduk' diyorum ve böyle isimlerle aynı sahada bulunmuş olmaktan dolayı seviniyorum. Bazen keşke ben de oralarda olsaydım diye düşünsem de 'keşke' demeden, ne olursa olsun çalışmaya devam etmek gerekiyor. Hakkımda yapılan yorumlarda sürekli gece hayatı gibi iddialar ortaya atılıyor ancak gerilememin sebebi kesinlikle bu değildir. Yaşadığım durumun yüzde 70 veya 80'lik kısmı tamamen yanlış yönlendirme kaynaklıdır. O dönemde çalıştığım bazı menajerler, iyi yöntemlere sahip olmadıkları için kariyerimi doğru şekilde yönetemediler" dedi.