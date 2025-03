Haber Merkezi

Avrupa futbolunda Ramazan ayına özel görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere UEFA, Ramazan ayının gelişiyle birlikte hakemlere uyarılarda bulunmuş, Müslüman oyunculara kolaylık sağlanmasını istemişti.

Bu durumun ardından iftar saati geldiğinde hakemler, maçlara 'iftar arası' vermeye başladı.

AVRUPA FUTBOLUNDA RAMAZAN HOŞGÖRÜSÜ SÜRÜYOR

UEFA'nın hoşgörülü kararı takdir toplarken bir güzel hareket de İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan gelmişti.

Villa, Müslüman taraftarları için stadında iftar verdi.

Aston Villa'nın yanı sıra Müslüman taraftarlarına Ramazan ayında kolaylıklar sağlayan bir diğer kulüp de dünya devi Manchester United...

Kırmızı Şeytanlar, Ramazan ayı dolayısıyla stadyumları Old Trafford'da bulunan Stretford End tribünün arkasına çoklu inanç odası açtı.

VİLLA'NIN ARDINDAN MANU DA İFTAR ORGANİZASYONU DÜZENLEDİ

İnanç odasının açılmasında ise Ramazan ayı boyunca taraftarların namazlarını rahatça kılabilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Bu uygulama son olarak Old Trafford'da düzenlenen iftar organizasyonuyla devam etti.

"We are all one, together (Hepimiz biriz, birlikteyiz)" sloganıyla Müslüman taraftarlarına iftar yemeği veren İngiliz devi, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.