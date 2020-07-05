Mandzukic, Al Duhail'den ayrıldı

Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Mario Mandzukic, Katar ekibi Al Duhail ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Devre arası transfer döneminde Juventus'dan Katar ekibi Al Duhail'e transfer olan Mario Mandzukic'in, bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

34 yaşındaki golcü futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

''KULÜP İÇİN BAŞARILAR DİLİYORUM''

Mandzukic, yaptığı açıklamada, ''Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshetme kararı aldım. Katar'da gördüğüm misafirperverlik ve dürüstlük için gerçekten minnettarım. Bu kulüp için gelecekte başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE VE G.SARAY İSTİYORDU

Hırvat golcünün adı, bir süredir yeni sezon adına transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.

Her iki takımın da istediği öne sürülen Mandzukic, böylece serbest kalmış oldu.

Bilindiği üzere Süper Lig devleri de koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı önümüzdeki sezon için bonservissiz isimlere yönelmişti.