Manisa FK, Sarıyer'e 3 attı

1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK ile Sarıyer karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa FK 3-0 kazandı.

3 GOLLÜ GALİBİYET

Manisa'ya galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Lois Diony, 57. dakikada Bobby Adekanye ve 90. dakikada Osman Kahraman kaydetti.

Ege temsilcisinde Mamadou Cissokho, ikincinin yarının hemen başında 47. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 43'e çıkardı. Sarıyer ise 35 puanla 16. sırada kaldı.

Manisa FK, ligde gelecek hafta Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında puan arayacak. Sarıyer ise kendi evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.