Manisa'da Galatasaraylılardan çifte kupalı kutlama

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası, Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği öncülüğünde düzenlenen organizasyonda sergilendi.

Organizasyonda sarı-kırmızılı taraftarlar, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız coşkusunu doyasıya yaşarken, ayrıca çifte kupayla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"BURUK KUTLUYORUZ"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in mesajının yayınlandığı organizasyonda konuşan Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Uğur Özçelik, şunları dedi:

Bugün burada Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını çifte kupayla, coşku içinde kutlamak isterdik fakat Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen 12 askerimizden dolayı buruk kutluyoruz. Mekanları cennet olsun.

"25 İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİMİZE BURS VERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

"Bizleri bu çifte kupa gururu yaşatan Galatasaray camiasına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Özçelik, şu şekilde konuştu:

Her yıl olduğu gibi bu yılki şampiyonluk kutlamasından başta sponsorlarımız olmak üzere elde edilecek gelir ile tekerlekli akülü sandalye alıp, bir ailemize hediye edeceğiz. Ayrıca 24. şampiyonlukta bu yıl 12 ihtiyaç sahibi öğrencimize burs verdik. Şimdi 25. şampiyonlukta, 25 ihtiyaç sahibi öğrencimize burs vermeyi hedefliyoruz.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ve Galatasaray Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin'in de katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, imzalı iki Galatasaray forması açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Formalar, Nazım Çelik tarafından satın alındı.

Organizasyon 5 yıldızlı şampiyonluk pastası kesimiyle son buldu.